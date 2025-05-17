18 мая: какой сегодня день

18 мая в Крыму отмечен в календаре как День памяти жертв депортации народов Крыма. Эта скорбная дата была установлена решением Верховного Совета Крыма в 1994 году и подтверждена республиканским законом от 3 марта 2015 года, как дань памяти и неразрывности судеб многонационального народа Крыма.
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