«Я почистил 14 тысяч чекистов»: что сказал в последнем слове «железный нарком» Ежов

В начале 1940 года был расстрелян Николай Ежов. «Железный нарком», которого называли ещё и «кровавым карликом», он стал идеальным исполнителем воли Сталина, но был сам «разыгран» в жестокой политической игре.
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