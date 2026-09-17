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Олег Гербер и Марина Поддубная открыли в Челябинске компьютерный класс для людей с инвалидностью по зрению

Олег Гербер и Марина Поддубная открыли в Челябинске компьютерный класс для людей с инвалидностью по зрению

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер и депутат Марина Поддубная посетили областную организацию Всероссийского общества слепых (ВОС), где торжественно открыли новый компьютерный класс для людей с инвалидностью по зрению.

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