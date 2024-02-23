В рамках Недели родного языка 21 февраля в Средней школе №11 г.Бобруйска состоялась творческая встреча Заслуженного артиста Р...

В рамках Недели родного языка 21 февраля в Средней школе №11 г.Бобруйска состоялась творческая встреча Заслуженного артиста РБ, ведущего мастера сцены Александра Парфеновича и ведущего мастера сцены Жанеты Зарембо с учащимися!Передаем опыт будущим поколениям! .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии