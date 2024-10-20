Совещание Администрации Петрозаводска будут транслировать в Интернет

Администрация Петрозаводска на открытом пленарном совещании обсудит деятельность фонда «Карьяла» 21 октября в 10:00 будет доступна прямая трансляция открытого пленарного совещания Администрации Петрозаводска по поводу деятельности Фонда территориального развития «Карьяла».
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