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Журнал «Профиль»

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Смертельные нападения и режим ЧП: в городах Приангарья вводят комендантский час из-за медведей

Жителей Байкальска Иркутской области, которые захотят проголосовать на выборах в Госдуму после 19:00, будут доставлять к избирательным участкам и обратно на специальном транспорте.

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