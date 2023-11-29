Туск заявил, что партия Качиньского поставила под угрозу отношения с соседями

Лидер польского оппозиции Дональд Туск заявил, что партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", которая правит Польшей последние восемь лет, поставила под угрозу отношения с соседями - Украиной, Европой и Россией.
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