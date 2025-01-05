Red Magic 10 Pro+ и OnePlus Ace5 Pro равных нет. В AnTuTu назвали самые мощные смартфоны в мире

Разработчики AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов за декабрь 2024 года. Лидируют две модели на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite: Red Magic 10 Pro+ на первом месте, OnePlus Ace5 Pro — на втором.
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