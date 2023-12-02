«Форменки российских матросов украшают на воротниках три полоски. Они символизируют знаменательные победы русского флота: Гангут, Чесма, Синоп.
Ноябрь 2023
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«Форменки российских матросов украшают на воротниках три полоски. Они символизируют знаменательные победы русского флота: Гангут, Чесма, Синоп.
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