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Газета «Культура»

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Ноябрь 2023

Ноябрь 2023

«Форменки российских матросов украшают на воротниках три полоски. Они символизируют знаменательные победы русского флота: Гангут, Чесма, Синоп.

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