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Холанд: «Англии повезло иметь Беллингема в составе. Они способны выиграть этот ЧМ»

Холанд: «Англии повезло иметь Беллингема в составе. Они способны выиграть этот ЧМ»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после поражения от Англии (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026 поделился мнением о хавбеке соперников Джуде Беллингеме, оформившем дубль в этой встрече, а также оценил перспективы англичан на турнире.

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