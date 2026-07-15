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Регионы России

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Security Vision выпустила обновление платформы с упрощённым доступом и умным поиском в чатах

Security Vision выпустила обновление платформы с упрощённым доступом и умным поиском в чатах

Компания Security Vision представила новое обновление своей платформы, направленное на упрощение управления доступом, повышение прозрачности настроек и улучшение удобства повседневной работы пользователей.

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