Зеленского почти «нагнули». Вместо Фёдорова может уйти Сырский. «Штанга 2.0»

Ремейк «Картонного майдана», который получил Зеленский год спустя после попытки избавиться от НАБУ, но теперь уже из-за решения уволить министра обороны Михаила Федорова, разворошившего старые схемы освоения помощи Запада генералами и Зе-офисом, может привести к увольнению главкома Сырского.