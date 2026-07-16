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Зеленского почти «нагнули». Вместо Фёдорова может уйти Сырский. «Штанга 2.0»

Зеленского почти «нагнули». Вместо Фёдорова может уйти Сырский. «Штанга 2.0»

Ремейк «Картонного майдана», который получил Зеленский год спустя после попытки избавиться от НАБУ, но теперь уже из-за решения уволить министра обороны Михаила Федорова, разворошившего старые схемы освоения помощи Запада генералами и Зе-офисом, может привести к увольнению главкома Сырского.

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