Досье Байдена – журналистское расследование: Что не так с 46-м президентом США

Из оговорок и казусов 46-го американского президента можно собрать целую книгу. Многие до сих пор не могут понять, как Джо Байден вообще стал лидером звёздно-полосатой империи, которая так дорожит своим статусом "сильной и непобедимой".
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