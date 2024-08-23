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Горячую линию о качестве школьных товаров и одежды запустил Роспотребнадзор

До школы остаются считаные дни, и родители покупают всё необходимое для учёбы. Те, кто сомневается в качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, могут позвонить по телефону горячей линии 8-800-555- 49-43.

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