Горячую линию о качестве школьных товаров и одежды запустил Роспотребнадзор

До школы остаются считаные дни, и родители покупают всё необходимое для учёбы. Те, кто сомневается в качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, могут позвонить по телефону горячей линии 8-800-555- 49-43.
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