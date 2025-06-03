Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поляничко
    Только больные лисы нападают на людей, нужен отстрел больных.Лисы напали на лю...
  • Амара Карпова
    что ждем?😱"Главное – уничто...
  • Варлам Устрялов
    Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У ..."Это катастрофа":...

Путин освободил от работы замглавы МЧС и замруководителя ФСИН

Путин освободил от работы замглавы МЧС и замруководителя ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должностей заместителя главы МЧС России генерал-полковника Илью Денисова и заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России генерал-лейтенанта Александра Хабарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх