Александр Чистяков: «Защитники России умереть за Родину не боятся. А для западных наёмников расстрел — это аргумент» Не брать в плен иностранных наёмников, которые приезжают на подмогу ВСУ, предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии