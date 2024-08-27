Иностранным наёмникам — только смерть: Общественная палата РФ предлагает не брать в плен лиц, приехавших «убивать русских на сафари»

Александр Чистяков: «Защитники России умереть за Родину не боятся. А для западных наёмников расстрел — это аргумент» Не брать в плен иностранных наёмников, которые приезжают на подмогу ВСУ, предложил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.