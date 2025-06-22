«Алые паруса» — праздник выпускников в Санкт-Петербурге

Уверена, такое зрелище на всю жизнь запоминается...К сожалению, видела только по телетрансляции.

Жанна Чешева

Я тоже. Однокурсница бывала, народищу там море, думаю, в таком случае телетрансляция даже лучше))) А вот для молодёжи, конечно - великолепно!