В Санкт-Петербурге ежегодно проводится грандиозный праздник выпускников — одно из самых зрелищных событий в России.
«Алые паруса» — праздник выпускников в Санкт-Петербурге
Комментарии
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ВераВерная
Уверена, такое зрелище на всю жизнь запоминается...К сожалению, видела только по телетрансляции.
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1 д.
Жанна Чешева
Я тоже. Однокурсница бывала, народищу там море, думаю, в таком случае телетрансляция даже лучше))) А вот для молодёжи, конечно - великолепно!
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1 д.
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