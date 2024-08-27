Операция «Олива». Как 15-я группа армий штурмовала Готскую линию Солдаты 3-й Греческой горной бригады в бою на улице Римини.
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Операция «Олива». Как 15-я группа армий штурмовала Готскую линию Солдаты 3-й Греческой горной бригады в бою на улице Римини.
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