Студентов Твери и области приглашают на студенческий кейс-чемпионат «Импульс»

Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» (ТРО РОСМУ) при поддержке Тверского государственного технического университета проводит студенческий кейс-чемпионат «Импульс» для студентов вузов и колледжей.
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