Saudi Aramco возобновит поставки нефти в Европу в ноябре после ремонта нефтепровода "Восток-Запад". Как минимум три европейских НПЗ получат заказанный объем, что облегчит поиск альтернативных ресурсов для региона.
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