Космонавты перешли в «Союз» перед возвращением на Землю

Участники 68-й и 69-й длительных экспедиций, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио, перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль «Союз МС-23».
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