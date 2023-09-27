Космонавты перешли в «Союз» перед возвращением на Землю

Участники 68-й и 69-й длительных экспедиций, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио, перешли с борта Международной космической станции (МКС) на корабль «Союз МС-23».