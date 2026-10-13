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Татар-информ

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Инвесторы Татарстана стали чаще использовать автоматизированные стратегии

Инвесторы Татарстана стали чаще использовать автоматизированные стратегии

Число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в Татарстане за год выросло на 10%, до 99 тысяч человек, а число сделок удвоилось и достигло 3,5 млн.

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