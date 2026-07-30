Ошеломляющий ночной удар по Киеву и Западенщине: Предприятия компании Fire Point демилитаризировали досуха

ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по бандерштату. Были поражены предприятия военной промышленности, телекоммуникационные и логистические центры в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии