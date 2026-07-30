Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ошеломляющий ночной удар по Киеву и Западенщине: Предприятия компании Fire Point демилитаризировали досуха

Ошеломляющий ночной удар по Киеву и Западенщине: Предприятия компании Fire Point демилитаризировали досуха

ВС РФ нанесли очередной удар возмездия по бандерштату. Были поражены предприятия военной промышленности, телекоммуникационные и логистические центры в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.

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