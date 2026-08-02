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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шилов о Малкине: «Иногда он бывает ворчливым, особенно рано утром. Но потом он улыбается, смеется, шутит, все наслаждаются его присутствием»

Голкипер « Питтсбурга » Артур Шилов поделился мнением о форварде клуба  Евгении Малкине . Латвийский вратарь в прошлом сезоне проводил много времени с Малкиным, особенно вне льда.

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