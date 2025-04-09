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Мошенники воруют миллионы, копируя сайты страховых компаний для обмана клиентов

Мошенники воруют миллионы, копируя сайты страховых компаний для обмана клиентов

Аферисты создают поддельные сайты популярных страховых компаний, предлагая купить полис ОСАГО. Введя данные для оплаты, пользователи становятся жертвами мошенничества.

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