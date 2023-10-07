НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 559 подписчиков

Минобороны ФРГ: Крупный заказ бундесвера на производство полуприцепов-танковозов не связан с военным конфликтом на Украине

Минобороны ФРГ: Крупный заказ бундесвера на производство полуприцепов-танковозов не связан с военным конфликтом на Украине

Компания Doll Fahrzeugbau официально передала Бундесверу 31-й по счёту полуприцеп для перевозки танков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх