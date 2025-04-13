Сорокин вышел на 2-е место по количеству сухих матчей за «Айлендерс», сравнявшись со Смитом

Голкипер Илья Сорокин вышел на второе место по количеству сухих матчей за «Нью-Йорк Айлендерс» в истории.
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