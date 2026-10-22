The Hungarian government is exploring the possibility of replacing Rosatom in the construction of the second phase of the Paks NPP, which involves the construction of two power units with Russian reactors.
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