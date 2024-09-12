Кто родился 13 сентября

Андрей Николаевич Артизов (66 лет), руководитель Федерального архивного агентства. Работал в Государственной архивной службе России, был консультантом, начальником отдела, советником Администрации Президента РФ.
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