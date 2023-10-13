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«Известия»: родственники погибших в СВО получат за них выплаты на жилье

«Известия»: родственники погибших в СВО получат за них выплаты на жилье

Близкие родственники погибших в ходе специальной военной операции бывших сотрудников полиции и других ведомств смогут получить единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья — не позже одного года со дня гибели.

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