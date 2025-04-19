В Роспотребнадзоре готовят альтернативу пляжам Анапы

Туристическая отрасль готовит альтернативные сценарии отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что прорабатываются варианты активного, сельского и гастрономического туризма.
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