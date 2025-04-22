В Омске начинают масштабный ремонт набережной Тухачевского, которую когда-то обещали сделать "как в Дубае".
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В Омске начинают масштабный ремонт набережной Тухачевского, которую когда-то обещали сделать "как в Дубае".