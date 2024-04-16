Русские в полночь ударили по крупному военному хабу в Умани: Подполье выдало детали

Русская армия в полночь нанесла мощный удар по крупному военному хабу в Умани (центральная Украина).По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесён в ночь на 16 апреля по складу железнодорожной станции города Умань (Черкасская область Украины).