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Любовь и ненависть: у ЕС когнитивный диссонанс в отношении американского СПГ

Любовь и ненависть: у ЕС когнитивный диссонанс в отношении американского СПГ

Речь идет о хронической зависимости Европы от импортного газа. Отказавшись от поставок по российским трубопроводам (по крайней мере официально), блок теперь оказался привязанным к импорту сжиженного природного газа из-за океана.

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