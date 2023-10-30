Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Максимов
    Сдаётся мне, что именно в этом и причина того, что мы Украину не покорили за две недели: мир вступает в период турбул...Русская армия — с...
  • Владислав Владислав
    В США - просто сволочи.Русская армия — с...
  • Сергей Ковалев
    точнее было бы сказать - лишними они не будут. но и без них вопрос решался со всей очевидностью. тут, как всегда, экс...Северокорейские с...

Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Украина не Россия или На кого тявкает хуторская моська

Вам доводилось когда-нибудь ловить себя на мысли, что «украинцы», кажется, совершенно незнакомы с такими дисциплинами, как география, история, экономика, культурология? Более того, закрадывается подозрение, что они не владеют навыками использования Интернета, возможно, вообще не умеют читать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх