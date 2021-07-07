Как живет Тамара Синявская после ухода Муслима Магомаева

Шоубиз- бессмысленный и беспощадныйШоу-бизнесКак живет Тамара Синявская после ухода Муслима Магомаева6 июля исполняется 78 лет знаменитой оперной певице и педагогу, народной артистке СССР Тамаре Синявской.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновСИНЯВСКАЯ И МУСЛИМ-ЯРЧАЙШАЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗВЕЗДНАЯ ПАРА СССР И РОССИИ. И ЭТО ЗВАНИЕ ИМ ПРИСВОИЛ НАРОД, А НЕ ОНИ САМИ, КАК ДЕЛАЮТ НЫНЕШНИЕ "МЕГАЗВЕЗДЫ". ТАКИХ НЫНЕ НЕ ДЕЛАЮТ. К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ !!! НИЗКИЙ ПОКЛОН ИХ ТАЛАНТУ, КОТОРЫМ ОНИ ДЕЛИЛИСЬ СО ЗРИТЕЛЕМ !!!Комментировать
Свежие комментарии