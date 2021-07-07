Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Во оно как хмм он миллиардером был оказывается) а писали про несчастного брошенного всеми забытого в нищете особенно ...Стало известно о ...
  • Анна Эржибова
    В 40 лет опекуны?это означает она не вменяемая псих.....Бритни Спирс снов...
  • secretmaster
    Какой это плагиат? Совсем разные мультики. Уже не знают, что придумать.ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ""НУ,...

Как живет Тамара Синявская после ухода Муслима Магомаева

Как живет Тамара Синявская после ухода Муслима Магомаева

6 июля исполняется 78 лет знаменитой оперной певице и педагогу, народной артистке СССР Тамаре Синявской.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Владимир Моргунов
СИНЯВСКАЯ И МУСЛИМ-ЯРЧАЙШАЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗВЕЗДНАЯ ПАРА СССР И РОССИИ. И ЭТО ЗВАНИЕ ИМ ПРИСВОИЛ НАРОД, А НЕ ОНИ САМИ, КАК ДЕЛАЮТ НЫНЕШНИЕ "МЕГАЗВЕЗДЫ". ТАКИХ НЫНЕ НЕ ДЕЛАЮТ. К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ !!! НИЗКИЙ ПОКЛОН ИХ ТАЛАНТУ, КОТОРЫМ ОНИ ДЕЛИЛИСЬ СО ЗРИТЕЛЕМ !!!

Картина дня

наверх