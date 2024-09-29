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Астроном Рублева заявила, что астероид 2024 РТ5 не станет второй Луной

Астроном Рублева заявила, что астероид 2024 РТ5 не станет второй Луной

Астероид 2024 РТ5 не станет "второй Луной". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что астероид, диаметр которого 10-11 метров, под воздействием гравитации Земли изменит свою орбиту, но спутником нашей планеты никогда не станет.

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