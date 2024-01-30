Селина «Дукалиса» бросила молодая жена: вскрылась гнусная причина

Артист подвел возлюбленнуюДля большинства жителей нашей страны популярный российский актер Сергей Селин был и остается харизматичным представителем стражей порядка Анатолием Дукалисом – артист виртуозно сыграл этого героя в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей".
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