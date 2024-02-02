Внучка легендарного советского героя Чкалова отреклась от него и призывает к ядерному удару по Москве Елена ГалицкаяСогласно сообщениям СМИ, Дарья Богданова, правнучка летчика Валерия Чкалова, вызвала шок своими антироссийскими высказываниями в интервью с журналистом Олегом Кашиным.