Внучка легендарного советского героя Чкалова отреклась от него и призывает к ядерному удару по Москве Елена ГалицкаяСогласно сообщениям СМИ, Дарья Богданова, правнучка летчика Валерия Чкалова, вызвала шок своими антироссийскими высказываниями в интервью с журналистом Олегом Кашиным.
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