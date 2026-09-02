Ландшафтное и фасадное освещение — как выбрать кабель и безопасно проложить

Ландшафтное и фасадное освещение — это не только выбор светильников и их расположение на участке. Кабель, проложенный на улице, постоянно подвергается влаге, перепадам температуры и механическим нагрузкам, поэтому ошибки при монтаже могут привести к повреждению изоляции и короткому замыканию.