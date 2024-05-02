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Кухня и дом

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Май и июнь — время сочных, спелых темных ягод клубники.

Май и июнь — время сочных, спелых темных ягод клубники.

Клубника улучшает память Согласно недавним исследованиям, употребление клубники может замедлить процесс старения мозга, а это значит, что оно может продлить его функциональную продолжительность жизни, позволяя нам сохранять здравомыслие и крепкую память как можно дольше.

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