Клубника улучшает память Согласно недавним исследованиям, употребление клубники может замедлить процесс старения мозга, а это значит, что оно может продлить его функциональную продолжительность жизни, позволяя нам сохранять здравомыслие и крепкую память как можно дольше.
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