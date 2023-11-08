Кардиолог Конев: алкоголь в любых дозах негативно влияет на организм

Однозначного мнения о влиянии алкоголя на организм человека в современной медицине нет. Однако большинство ученых все-таки сходятся во мнении, что в любых дозах алкоголь негативно влияет на здоровье, в том числе - на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.