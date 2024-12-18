В Петербурге волонтерам, занимающимся благоустройством, помогут финансово

Инициативу поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 18 декабря, приняли в первом чтении инициативу, которая позволит города помогать финансово и организационно некоммерческим организациям, занимающимся благоустройством.
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