Мигранты атакуют россиян. Как заступиться за семью и не стать экстремистом?

У нас в стране нет законов защищающий собственных граждан. Есть всё что угодно (порой такой лабудой наши депутаты занимаются, хотя какие депутаты - такие и Законы!), а вот нормальных Законов нет. Возникает резонный вопрос: "А нужны ли нам вообще, такие депутаты, избранники народа?"

ГБ

Геннадий Бережнов

Всё напоминает нашествие в Берлин мигрантов, где даже изнасилования скрывали и ретушировали. Это у них называется толерантность, тоже и у нас и на русском терпимость. Только вот не те славяне и терпеть не будут. А Мишустин молчит и ждёт, что рассосётся. А это как раз и есть худая внутренняя политика правительства.