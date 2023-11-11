Операция МВД «Нелегал-2023» успешно завершена – депортировано более 15 000 нелегалов. Но решило ли это проблему, о которой пытаются не так часто говорить в СМИ? Многих нелегалы не просто нападают на русских людей, но и находятся в федеральном розыске, а иногда и становятся фигурантами уголовных дел о нелегальном обороте наркотиков.
Мигранты атакуют россиян. Как заступиться за семью и не стать экстремистом?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
МФЦ, должны проверяться постоянно, они оформляют ВНЖ, не мы же с вами зовём их в наши города.
Ответить
1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас в стране нет законов защищающий собственных граждан. Есть всё что угодно (порой такой лабудой наши депутаты занимаются, хотя какие депутаты - такие и Законы!), а вот нормальных Законов нет. Возникает резонный вопрос: "А нужны ли нам вообще, такие депутаты, избранники народа?"
Ответить
1 час.
ГБ
Геннадий Бережнов
Всё напоминает нашествие в Берлин мигрантов, где даже изнасилования скрывали и ретушировали. Это у них называется толерантность, тоже и у нас и на русском терпимость. Только вот не те славяне и терпеть не будут. А Мишустин молчит и ждёт, что рассосётся. А это как раз и есть худая внутренняя политика правительства.
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии