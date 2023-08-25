Постоянным атакам беспилотников именно на «Москва-Сити» нашли объяснение

Александр Веревкин

Безпилотники летят не с украины, у хохлов и до середины Днепра редкая птица долетает, но летят преимущественно от хохлов, коих к нам запустили как вирус, вместе с мигрантами из бывших союзных. А почему по Москва Сити?.. интересный вопрос! А кто заселил эти термитники, что за существа зажигают по вечерам огни в окнах этих уродливых башен? Может быть там те, кого не жаль?.. те, кого тиражируют тысячами и они, как клоны, взаимозаменяемы?