Автор: Дарья Федотова Эксперты назвали истинные цели украинских дронов — Белый дом, Кремль Террористические атаки украинских беспилотников, похоже, плотно вошли в будни москвичей и жителей Подмосковья.
Постоянным атакам беспилотников именно на «Москва-Сити» нашли объяснение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оливия Никтова
Бьемся бьемся уничтожаем тварюг-оружие западное а они тихим храпом уже по Москве стучат!Вон сегодня на Крым запустили 49!!дронов Это как пони ать??У кого спросить --что дальше??терпим??
Ответить
10 час.
Александр Шентябин
Отставить панику и хлюпанье носами! На таких как вы хлюпиков и расчет, как на слабое звено!
Ответить
10 час.
Александр Веревкин
Безпилотники летят не с украины, у хохлов и до середины Днепра редкая птица долетает, но летят преимущественно от хохлов, коих к нам запустили как вирус, вместе с мигрантами из бывших союзных. А почему по Москва Сити?.. интересный вопрос! А кто заселил эти термитники, что за существа зажигают по вечерам огни в окнах этих уродливых башен? Может быть там те, кого не жаль?.. те, кого тиражируют тысячами и они, как клоны, взаимозаменяемы?
Ответить
6 час.
Свежие комментарии