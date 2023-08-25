Новости, события, факты

146 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Sharonova
    Они продолжают требовать (!?!) - значит мы что-то делаем не так для того, чтобы они образумились.Протест НАТО — РФ...
  • Геннадий Б
    Что покупают?Зато не с Россией...
  • Юрий Рязанов
    У России дурная слава , враг заноет от боли , сломя голову бежит помогать. этим оценивается как наша слабость , а сла...Головокружительна...

Постоянным атакам беспилотников именно на «Москва-Сити» нашли объяснение

Постоянным атакам беспилотников именно на «Москва-Сити» нашли объяснение

Автор: Дарья Федотова Эксперты назвали истинные цели украинских дронов — Белый дом, Кремль Террористические атаки украинских беспилотников, похоже, плотно вошли в будни москвичей и жителей Подмосковья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оливия Никтова
Бьемся  бьемся уничтожаем  тварюг-оружие западное   а они тихим храпом уже по Москве стучат!Вон сегодня на Крым запустили 49!!дронов  Это как пони ать??У кого спросить  --что дальше??терпим??
Ответить
10 час.
Александр Шентябин
Отставить панику и хлюпанье носами! На таких как вы хлюпиков и расчет, как на слабое звено!
Ответить
10 час.
Александр Веревкин
Безпилотники летят не с украины, у хохлов и до середины Днепра редкая птица долетает, но летят преимущественно от хохлов, коих к нам запустили как вирус, вместе с мигрантами из бывших союзных. А почему по Москва Сити?.. интересный вопрос! А кто заселил эти термитники, что за существа зажигают по вечерам огни в окнах этих уродливых башен? Может быть там те, кого не жаль?.. те, кого тиражируют тысячами и они, как клоны, взаимозаменяемы?
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх