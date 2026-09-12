Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 903 подписчика

Иран врезал Пашиняну по рукам: «Дорогу Трампа» будет охранять 102-я русская база, и никак иначе

Иран врезал Пашиняну по рукам: «Дорогу Трампа» будет охранять 102-я русская база, и никак иначе

Коллаж Царьграда Тегеран неожиданно жёстко осадил зарвавшегося Никола Пашиняна. Премьер Армении, уже успевший наврать избирателям о скором богатстве от «Дороги Трампа», получил ультиматум: охранять TRIPP должны либо армянские военные, либо вооружённые силы третьей страны, уже находящиеся в республике.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым