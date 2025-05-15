15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры российской и украинской делегаций Алтайский астролог Алексей Шипунов заявил, что 16 мая может стать решающим в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
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