"Голая вечеринка" в Доме офицеров. Извращенцы осквернили священное для военных место

Надежда Белугина

Как земля носит этих нечистей?! Настоящие люди помощь оказывают, а эти мрази себя всё развлекают. ТЕМ, КТО БОГАТ ДУШОЙ Надежда Белугина-Подюжская Сергей Куприк – популярный певец и музыкант, лидер шансон-группы «Лесоповал» (1994-2008), заслуженный артист Украины (2004), исполнитель таких популярных песен, как «Я куплю тебе дом», «Ветка мимозы» и «Для тебя». «Мы сначала не рассказывали, что мы делаем, что мы помогаем, а потом решили, что нужно рассказывать. Раз в месяц у нас уходит фура двадцатитонная с лекарствами, с помощью…«Мы решили, что она (Квартира в Черногории. — Прим.ред.) нам просто сейчас там не нужна, мы от нее избавились. И кому-то это помогло. Вот это да! Глазам своим не верю! Знакомый, популярный наш певец, Которому открыты настежь двери, И покорились множество сердец. Под песни группы, что «Лесоповалом», Привыкли с давних лет все называть, Мужал артист, и славы небывалой Достиг, заслуженным смог стать Страны соседней, нэньки, Украины, Почти родными были мы тогда. И путь тот музыкальный очень длинный Прошла достойно новая звезда. За голос бархатистый полюбили, За смысл слов, что души открывал, За простоту и за живую силу - До слёз, порою, песней пробирал. …А вот и СВО. Кто выехал, кто скрылся, Кто вывез сбереженья за рубеж. И каждый человек вдруг обнажился - Все маски сброшены, в строю зияет брешь… Вдруг каждому определилось место: Кто с нами, кто не с нами – стороной. Кто с помощью своей, а кто - с фиестой На «вечеринке голой» под луной. Сергей с женой, ничуть не размышляя, На фронт с концертом – словом поддержать, Но там узнав, что фронту не хватает, Существеннее стали помогать: Автомобили, фурами лекарства. Так каждый месяц – Родина в беде. Продав квартиру, чтоб помочь Донбассу, Ведь там разруха и народ в нужде. …Герои тыла не всегда заметны, Но рядом с тем, кто проливает кровь Окажут помощь, приложив при этом Свои сердца, надежду и любовь. СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ!!! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124022004607