Суд в Гааге приговорил Хашима Тачи к 25 годам за военные преступления

Бывший президент Косово Хашим Тачи получил 25 лет лишения свободы. Специализированные палаты в Гааге признали его виновным в военных преступлениях во время конфликта 1998–1999 годов, включая убийства, пытки и незаконные задержания.
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