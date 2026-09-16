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Суд в Гааге приговорил Хашима Тачи к 25 годам за военные преступления

Суд в Гааге приговорил Хашима Тачи к 25 годам за военные преступления

Бывший президент Косово Хашим Тачи получил 25 лет лишения свободы. Специализированные палаты в Гааге признали его виновным в военных преступлениях во время конфликта 1998–1999 годов, включая убийства, пытки и незаконные задержания.

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