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Мировое обозрение

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Шойгу обвинил Ереван в «потребительском отношении» к ЕАЭС и ОДКБ

Шойгу обвинил Ереван в «потребительском отношении» к ЕАЭС и ОДКБ

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 сентября на совещании президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ дал жесткую оценку курсу Еревана, назвав отношение армянских властей к ЕАЭС и ОДКБ «откровенно потребительским».

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